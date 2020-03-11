Коронавирус: Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой
11 марта, 2020, 16:49
Президент Турции Тайип Эрдоган появился в парламенте Турции в среду с помощником с тепловой камерой, который проверял людей, с которыми встречался президент, на наличие повышенной температуры, что может быть связано с коронавирусом
Об этом сообщает Reuters.
Помощник отсканировал журналистов и политиков, которые толпились вокруг турецкого лидера, когда он прибыл в парламент в день, когда в Турции подтвердили первый случай коронавируса.
Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция принимает соответствующие меры для защиты всех граждан. "Ни один вирус не является сильнее наших мероприятий", - сказал он.
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Помощник президента заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.
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