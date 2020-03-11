Харви Ванштайна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование
11 марта, 2020, 17:36
Судья назначил Вайнштайну 20 лет заключения за принуждение к оральному сексу Мириам Хейли в 2006 году, которая тогда работала помощницей продюсера. Она была одним из ключевых свидетелей по делу
Об этом сообщают The New York Times.
Во время заседания суда в первом ряду вместе сидели все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных преступлениях со стороны Вайнштайна.
Сам 67-летний продюсер был на заседании в инвалидной коляске.
Кроме 20-летнего приговора по делу Хейли, судья назначил еще три года заключения за изнасилование третьей степени жертвы, имя которой не называется.
- Напомним, 24 февраля суд признал кинопродюсера Харви Вайнштайна виновным по делу о сексуальном насилии только в двух самых легких эпизодах
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