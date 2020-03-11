Харви Ванштайна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование

11 марта, 2020, 17:36

Судья назначил Вайнштайну 20 лет заключения за принуждение к оральному сексу Мириам Хейли в 2006 году, которая тогда работала помощницей продюсера. Она была одним из ключевых свидетелей по делу

Об этом сообщают The New York Times.

Во время заседания суда в первом ряду вместе сидели все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных преступлениях со стороны Вайнштайна.

Сам 67-летний продюсер был на заседании в инвалидной коляске.

Кроме 20-летнего приговора по делу Хейли, судья назначил еще три года заключения за изнасилование третьей степени жертвы, имя которой не называется.