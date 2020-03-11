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Espreso.tvОбществоХарви Ванштайна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование

Харви Ванштайна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование


фото: reuters
Судья назначил Вайнштайну 20 лет заключения за принуждение к оральному сексу Мириам Хейли в 2006 году, которая тогда работала помощницей продюсера. Она была одним из ключевых свидетелей по делу

Об этом сообщают The New York Times.

Во время заседания суда в первом ряду вместе сидели все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных преступлениях со стороны Вайнштайна.

Сам 67-летний продюсер был на заседании в инвалидной коляске.

Кроме 20-летнего приговора по делу Хейли, судья назначил еще три года заключения за изнасилование третьей степени жертвы, имя которой не называется.

  • Напомним, 24 февраля суд признал кинопродюсера Харви Вайнштайна виновным по делу о сексуальном насилии только в двух самых легких эпизодах

 

 

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