Харви Вайнштейна признали виновным в изнасилованиях
Об этом передает Hromadske со ссылкой на The Guardian.
Такое решение приняли присяжные (7 мужчин и 5 женщин) Верховного суда Нью-Йорка
Сейчас есть только решение суда о факте виновности Вайнштейна, наказание ему суд еще не избрал.
Присяжные признали продюсера виновным по двум пунктам из пяти - в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании 3-й степени.
По трем тяжелым обвинениям его вину признали недоказанной - речь идет о двух эпизодах "хищнического сексуального насилия" (predatory sexual assault) и изнасиловани 1 степени.
Как отмечает CNN, по одному обвинению продюсеру грозит до 4 лет тюрьмы, но может быть и условное заключение, а по второму - от 5 до 25 лет тюрьмы.
Сразу после заседания Вайнштейна взяли под стражу. Его защита уже заявила о намерении обжаловать это решение.
Несмотря на многочисленные обвинения в адрес продюсера со стороны женщин, дело основывалась на официальных обвинениях двух женщин: одна утверждает, что продюсер изнасиловал ее в 2013 году, вторая - он заставил ее к оральному сексу в 2006 году.
Вайнштейн, со своей стороны, настаивает, что все его сексуальные связи были по обоюдному согласию.
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