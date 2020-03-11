Кабмин разделил объединенные предыдущим правительством Минветеранов и МинТОТ, переименовав последнее на Минреинтеграции

11 марта, 2020, 20:41

Кабинет министров отменил создание единого министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два

Об этом говорится в постановлении правительства №212 от 11 марта.

Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов.

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А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, которое существовало до сентября 2019 года, получило новое название - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных лиц.

Министром ветеранов 4 марта стал Сергей Бессараб, а министром реинтеграции - Алексей Резников.