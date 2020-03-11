Голкипер "Динамо" перешел в "Карпаты"

11 марта, 2020, 15:17

Вратарь киевского "Динамо" Владимир Маханьков перешел в львовские "Карпаты"

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .

Маханьков является воспитанником киевского "Динамо", в котором выступал в молодежном чемпионате Украины U-19 и U-21. Сыграл 7 матчей в юношеской Лиге УЕФА. За первую динамовскую команду не провел ни одного матча. Также 22-летний голкипер играл за юношеские и молодежную сборные Украины.

В первой команде "Динамо" пока осталось четыре голкипера - Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет.

В "Карпатах" Маханьков составит конкуренцию Олегу Кудрику и Антону Каниболоцкому.

Сейчас "Карпаты" занимают в турнирной таблице чемпионата Украины последнее место. От "Олимпика", который идет 11-м, львовяне отстают на 5 очков.