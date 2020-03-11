Голкипер "Динамо" перешел в "Карпаты"
11 марта, 2020, 15:17
Вратарь киевского "Динамо" Владимир Маханьков перешел в львовские "Карпаты"
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .
Маханьков является воспитанником киевского "Динамо", в котором выступал в молодежном чемпионате Украины U-19 и U-21. Сыграл 7 матчей в юношеской Лиге УЕФА. За первую динамовскую команду не провел ни одного матча. Также 22-летний голкипер играл за юношеские и молодежную сборные Украины.
В первой команде "Динамо" пока осталось четыре голкипера - Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет.
В "Карпатах" Маханьков составит конкуренцию Олегу Кудрику и Антону Каниболоцкому.
Сейчас "Карпаты" занимают в турнирной таблице чемпионата Украины последнее место. От "Олимпика", который идет 11-м, львовяне отстают на 5 очков.
- Напомним, 27 февраля "Карпаты" заключили контракт с экс-защитником итальянского "Торино" Василием Приймой.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-