 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Карпаты" подписали украинского футболиста, который играл в чемпионате Италии

"Карпаты" подписали украинского футболиста, который играл в чемпионате Италии


фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" заключили контракт с экс-защитником итальянского "Торино" Василием Приймой

Об этом сообщает официальный instagram львовского клуба.

28-летний центрбэк будет выступать под 44-м номером. А контракт будет действовать как минимум до конца текущего сезона.

За свою карьеру Василий Прийма выступал за луганскую "Зарю", донецкий "Металлург", итальянские "Торино" и "Фронзионе". Последним клубом украинца был белорусский "Солигорск".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать