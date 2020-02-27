"Карпаты" подписали украинского футболиста, который играл в чемпионате Италии
27 февраля, 2020, 19:15
Львовские "Карпаты" заключили контракт с экс-защитником итальянского "Торино" Василием Приймой
Об этом сообщает официальный instagram львовского клуба.
28-летний центрбэк будет выступать под 44-м номером. А контракт будет действовать как минимум до конца текущего сезона.
За свою карьеру Василий Прийма выступал за луганскую "Зарю", донецкий "Металлург", итальянские "Торино" и "Фронзионе". Последним клубом украинца был белорусский "Солигорск".
- 25 февраля исполнительный директор львовских "Карпат" Ростислав Ящишин заявил, что львовским "Карпатам" может не хватить ресурсов , чтобы "дожить" до конца сезона.
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