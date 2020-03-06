Ермак является фактически человеком, который служит ФСБ, - Арьев

6 марта, 2020, 10:29

Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет связи с Россией

Об этом передает Еспресо.TV.

"На нынешней Банковой есть "слуги Кремля". Посмотрите на Ермака, кто такой Ермак? Это человек, который является бизнес-партнером российского гражданина, который в 75-81 годах служил в посольстве СССР в Иране, а затем работал в торгпредставительстве СССР в Афганистане, в тех странах без погон никто не мог оказаться. Сегодня Ермак фактически является человеком, который служит ФСБ, я абсолютно в этом уверен", - сказал нардеп.