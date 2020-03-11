Эрдоган пригрозил применением "большей силы" в Сирии в случае нарушения перемирия

11 марта, 2020, 13:59

В случае нарушения договоренностей о перемирии и прекращении огня в турецкой провинции Идлиб, Турция готова применить большую силу

Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Мы придерживаемся данного нами слова, пока режим и те, кто его поддерживает, демонстрируют такую же позицию. В случае невыполнения договоренностей (по обеспечению перемирия в Идлибе? - ред.), vы применим еще большую силу", - сказал Эрдоган.

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По его словам, Турция согласилась на перемирие не потому, что уже не имеет ресурсов для противодействия режиму Асада или террористами, а потому что стремится к достижению долгосрочного и приемлемого решения по ситуации в Идлибе.

"Режим Асада понес серьезные потери и осознал, что уже не сможет безнаказанно уничтожать мирное население в Сирии", - сказал Эрдоган.

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Он также сообщил, что все 12 наблюдательных пунктов ВС Турции продолжают свою работу на северо-западе Сирии.

В Идлибе уже были зафиксированы незначительные нарушения режима прекращения огня. Режим прекращения огня в Идлибе был введен в ночь с 5 на 6 марта по результатам переговоров президентов Турции и РФ, состоявшихся в Москве. Был подписан дополнительный протокол, в котором, кроме прекращения огня, речь шла о создании коридора безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4, совместном турецко-российском патрулировании по трассе М4 с 15 марта.