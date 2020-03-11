 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭрдоган пригрозил применением "большей силы" в Сирии в случае нарушения перемирия

Эрдоган пригрозил применением "большей силы" в Сирии в случае нарушения перемирия


фото: reuters
В случае нарушения договоренностей о перемирии и прекращении огня в турецкой провинции Идлиб, Турция готова применить большую силу

Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Мы придерживаемся данного нами слова, пока режим и те, кто его поддерживает, демонстрируют такую же позицию. В случае невыполнения договоренностей (по обеспечению перемирия в Идлибе? - ред.), vы применим еще большую силу", - сказал Эрдоган.

Читайте также: Турция уничтожила в Сирии восемь российских ЗРК "Панцирь-С1", - Эрдоган

По его словам, Турция согласилась на перемирие не потому, что уже не имеет ресурсов для противодействия режиму Асада или террористами, а потому что стремится к достижению долгосрочного и приемлемого решения по ситуации в Идлибе.

"Режим Асада понес серьезные потери и осознал, что уже не сможет безнаказанно уничтожать мирное население в Сирии", - сказал Эрдоган.

Читайте также: Американские военные заблокировали российский конвой на подходе к нефтяным месторождениям в Сирии

Он также сообщил, что все 12 наблюдательных пунктов ВС Турции продолжают свою работу на северо-западе Сирии.

В Идлибе уже были зафиксированы незначительные нарушения режима прекращения огня. Режим прекращения огня в Идлибе был введен в ночь с 5 на 6 марта по результатам переговоров президентов Турции и РФ, состоявшихся в Москве. Был подписан дополнительный протокол, в котором, кроме прекращения огня, речь шла о создании коридора безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4, совместном турецко-российском патрулировании по трассе М4 с 15 марта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать