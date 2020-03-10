Заразиться коронавирусом за $ 4,5 тыс .: в Британии ищут волонтеров для разработки вакцины

Об этом сообщает DailyMail .

Компания Hvivo, которой принадлежит британский инновационный центр Queen Mary BioEnterprises, создаст группу из 24 добровольцев. Участников заразят штаммами вируса 0C43 и 229E, которые вызывают легкие респираторные симптомы. Их считают менее опасными чем Covid-19. Волонтеров поместят на двухнедельный карантин: в течение этого срока их планируют полностью вылечить от недуга. Ученые считают, что вакцина, которая сможет побороть эти штаммы, победит коронавирус.

Отмечается, что участники эксперимента получат оплату в случае полного прохождения карантина, соблюдения специальной диеты и полного отсутствия контактов с кем-либо из своих знакомых. Им также запретят выполнять физические упражнения. Желающим предлагают оплату в размере $ 4,5 тыс.

Этот эксперимент является частью всемирной гонки за два миллиарда долларов, которые обещают предоставить в обмен на вакцину от опасного вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 20 вакцин против Covid-19 сейчас находятся на этапе разработки.

Hvivo объявила о своих планах после третьей смерти от Covid-19 на территории страны. Их эксперимент привлек внимание китайских фармацевтических фирм, которые будут вкладывать деньги в исследования.

Отмечается также, что действия компании должны быть согласованы с Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании до начала тестирования.