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Espreso.tvОбществоВ Сингапуре врачи обнаружили новые симптомы коронавируса

В Сингапуре врачи обнаружили новые симптомы коронавируса

В Сингапуре врачи определили новые симптомы заболевания, которое вызывает коронавирус COVID-19

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Отмечается, что симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

По данным врачей, 57-летнего мужчину госпитализировали 9 февраля с повышенной температурой и кашлем. Количество тромбоцитов в его крови было пониженным, а рентгенограмма грудной клетки была нормальной. Его выписали после того, как экспресс-тест на лихорадку денге оказался отрицательным.

Однако затем он вернулся в клинику с постоянно повышенной температурой, еще большим уменьшением количества тромбоцитов, а также снижением количества лимфоцитов, кашлем и одышкой. Повторный тест лихорадкой денге был положительным. Но после рентгенограммы грудной клетки его проверили на коронавирус, и тесты показали положительный результат. Другие анализы обнаружили, что у него нет денге.

Во втором случае 57-летней женщине также диагностировали лихорадку денге после положительного результата теста, но потом анализы обнаружили у нее коронавирус. У пациентки были повышенная температура, боль в мышцах, легкий кашель, диарея, но через два дня ее состояние ухудшилось.

В исследовании подчеркивается, что важно распознавать ложноположительные результаты лихорадки денге.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 114 000 человек, более четыре тысячи человек умерли.

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