В Киев привезли 1200 экспресс-тестов на коронавирус, - Кличко

10 марта, 2020, 19:25

В Киев поступили экспресс-тесты для диагностики коронавируса

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - написал он .

Он также добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь" должно поступить в столицу до конца этой недели.