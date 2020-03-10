В Киев привезли 1200 экспресс-тестов на коронавирус, - Кличко
10 марта, 2020, 19:25
В Киев поступили экспресс-тесты для диагностики коронавируса
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
"Час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - написал он .
Он также добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь" должно поступить в столицу до конца этой недели.
- Ранее Кличко рассказал, как столичные власти готовятся к возможному выявлению коронавируса в Киеве.
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