Коронавирус в Украине: Кличко допускает закрытие киевского метро в случае вспышки

10 марта, 2020, 16:28

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столичные власти готовятся к возможному выявлению коронавируса в Киеве

Об этом сообщает BBC Украина.

По словам городского головы, никаких гарантий того, что больных коронавирусом в Киеве в ближайшее время не обнаружат, власть дать не может.

"Мы не можем гарантировать, что больных коронавирусом в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных коронавирусом. А Италия даже ввела карантин, закрыла аэропорты", - говорит Кличко.

По его словам, столичная власть готова к любому развитию событий: "Следим за тем, как развивается ситуация. Закупили экспресс-тест машины, проводим разъяснительную работу в школах и садиках, измеряем температуру детям. Если есть повышенная температура, такие дети должны оставаться дома".

Кроме того, столичные власти уже подготовили семь госпиталей, где в случае чего больных готовы принять инфекционные отделения для детей и взрослых.

На вопрос о том, могут ли в случае обнаружения коронавируса в Киеве закрыть школы и детсады, мэр ответил утвердительно.

Так же, добавляет Кличко, не исключен и сценарий закрытия в Киеве общественного транспорта.

"Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о крайних мераз - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт, - сказал мэр.

Он добавил, что власть осуществляет превентивные меры на транспорте. Например, дважды в день проводят дезинфекцию.