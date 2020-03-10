Коронавирус в Украине: Кличко допускает закрытие киевского метро в случае вспышки
Об этом сообщает BBC Украина.
По словам городского головы, никаких гарантий того, что больных коронавирусом в Киеве в ближайшее время не обнаружат, власть дать не может.
"Мы не можем гарантировать, что больных коронавирусом в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных коронавирусом. А Италия даже ввела карантин, закрыла аэропорты", - говорит Кличко.
По его словам, столичная власть готова к любому развитию событий: "Следим за тем, как развивается ситуация. Закупили экспресс-тест машины, проводим разъяснительную работу в школах и садиках, измеряем температуру детям. Если есть повышенная температура, такие дети должны оставаться дома".
Кроме того, столичные власти уже подготовили семь госпиталей, где в случае чего больных готовы принять инфекционные отделения для детей и взрослых.
На вопрос о том, могут ли в случае обнаружения коронавируса в Киеве закрыть школы и детсады, мэр ответил утвердительно.
Так же, добавляет Кличко, не исключен и сценарий закрытия в Киеве общественного транспорта.
"Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о крайних мераз - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт, - сказал мэр.
Он добавил, что власть осуществляет превентивные меры на транспорте. Например, дважды в день проводят дезинфекцию.
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