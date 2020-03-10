УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

10 марта, 2020, 13:50

УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса в нескольких европейских странах

Об этом со ссылкой на Radio Catalunya сообщает Футбол 24 .

УЕФА рассматривает вариант с остановкой розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пока клубы ограничивались проведением матчей при пустых трибунах, но массовое распространение коронавируса может заставить принять более радикальные меры.

УЕФА может пойти по пути Италии, которой пришлось остановить футбольный чемпионат на неопределенный срок.