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Espreso.tvСпортУЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса


фото: REUTERS
УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса в нескольких европейских странах

Об этом со ссылкой на Radio Catalunya сообщает Футбол 24 .

УЕФА рассматривает вариант с остановкой розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пока клубы ограничивались проведением матчей при пустых трибунах, но массовое распространение коронавируса может заставить принять более радикальные меры.

УЕФА может пойти по пути Италии, которой пришлось остановить футбольный чемпионат на неопределенный срок.

  • 10 марта стало известно, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Испании.
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