Стали известны имена двух погибших при обстреле позиций под Песками

10 марта, 2020, 20:59

Стали известны имена двух военнослужащих ВСУ, погибших в результате попадания ПТУР оккупантов в грузовик ГАЗ-66 в районе села Пески под Донецком

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОГА и Кировоградский областной комиссариат в Facebook.

Старший солдат Ведешин Андрей Александрович 1985 г.р. погиб 10 марта возле 09.30 утра в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете.

Военнослужащий Сухопутных войск Андрей Ведешин служил по контракту с мая 2017 года. Погибший проживал вместе с родителями в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области.

У героя остались мать, брат и дочь (2012 г. р.).

Второй погибший - Виктор Николаевич Солтис - младший сержант, военнослужащий в/ч А1445 (131-й разведбат), погиб в результате вражеского обстрела.

Он из села Владимировка Кропивницкого района, родился 2 октября 1986 года.