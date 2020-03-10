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Espreso.tvОбществоСША и НАТО обсуждают предоставление Турции помощи в Идлибе

США и НАТО обсуждают предоставление Турции помощи в Идлибе


фото: reuters
США обсуждает со своими союзниками по НАТО возможность предоставления военной помощи Турции в военном конфликте в сирийском Идлибе

Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

При этом представитель США исключил использования сухопутных войск как помощь Турции в случае нарушения режима прекращения огня со стороны сирийского правительства и России.

"Забудьте о силах на земле. Силы на земле - это мера на самый крайний случай. Вопрос заключается в том, как складывается ситуация в воздухе, и мы этот вопрос изучаем", - отметил Джеффри.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил в НАТО дополнительную помощь по Сирии. В частности, Турция запросила помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционным кризисом.

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