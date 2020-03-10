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Espreso.tvОбществоЭрдоган просит у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Эрдоган просит у НАТО дополнительную помощь в Сирии


фото: reuters
Турция нуждается в дополнительной помощи со стороны НАТО для урегулирования ситуации в Сирии

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает TRT World.

"НАТО находится в критическом периоде, когда необходимо четко продемонстрировать солидарность альянса (с Турцией - ред)", - сказал Эрдоган.

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По его словам, Турция в течение десяти лет боролась с угрозами, исходящими из Сирии, а также с боевиками Исламского государства и является единственной страной НАТО, которая подверглась военным потерям.

В свою очередь, генсек НАТО высоко оценил усилия Турции по обеспечению безопасности в регионе.

"Ни один другой союзник не пострадал больше, чем Турция. Ни один другой союзник не принимает больше беженцев, чем Турция", - сказал Столтенберг.

Он также назвал Турцию "важным" союзником, который "во многом способствовал нашей общей безопасности". По его словам, Североатлантический альянс вложил значительные средства в ракетные системы и военные базы в Турции в прошлые годы и продолжает вносить свой вклад в воздушные и морские миссии в Турции.

"Союзники готовы и в дальнейшем поддерживать Турцию и изучать, что еще нужно сделать", - добавил генсек НАТО.

Столтенберг также выразил обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в Сирии и вызванного им кризиса мигрантов. Он назвал миграцию "общим вызовом" и поприветствовал диалог между Турцией и ЕС, чтобы найти долгосрочное решение кризиса.

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