США и талибы подписали мирное соглашение, американские войска покинут Афганистан

29 февраля, 2020, 16:51

США подписали мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому американские военные в течение 14 месяцев полностью покинут Афганистан

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

США, афганские власти и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе (Катар) соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса.

На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Подписанный документ - результат переговоров, которые Соединенные Штаты и талибы вели с октября 2018 года. Согласно договоренностям, военные США и НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств.

Сейчас в Афганистане находится до 13 тыс. американских солдат. Предполагается, что в течение 135 дней после подписания соглашения их число будет сокращено до 8600.

Президент Афганистана в своем выступлении перед подписанием соглашения выразил надежду, что договоренности США и "Талибана" приведут к постоянному перемирию.

В свою очередь Майк Помпео призвал талибов сдержать обещание и прервать отношения с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Лидер талибов Абдул Гани Барадар пообещал, что движение будет придерживаться достигнутых договоренностей.