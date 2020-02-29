США и талибы подписали мирное соглашение, американские войска покинут Афганистан
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
США, афганские власти и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе (Катар) соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса.
На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Подписанный документ - результат переговоров, которые Соединенные Штаты и талибы вели с октября 2018 года. Согласно договоренностям, военные США и НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств.
Сейчас в Афганистане находится до 13 тыс. американских солдат. Предполагается, что в течение 135 дней после подписания соглашения их число будет сокращено до 8600.
Президент Афганистана в своем выступлении перед подписанием соглашения выразил надежду, что договоренности США и "Талибана" приведут к постоянному перемирию.
В свою очередь Майк Помпео призвал талибов сдержать обещание и прервать отношения с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".
Лидер талибов Абдул Гани Барадар пообещал, что движение будет придерживаться достигнутых договоренностей.
- 14 февраля стало известно, что Соединенные Штаты и группировка "Талибан" достигли перемирия, которое уже вскоре вступит в силу и может привести к выводу американских войск из Афганистана.
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