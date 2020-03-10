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Espreso.tvОбществоВ российской Думе предложили "обнулить" президентские сроки Путина. Он не против

В российской Думе предложили "обнулить" президентские сроки Путина. Он не против

Валентина Терешкова
Валентина Терешкова
фото: reuters
Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию

Об этом сообщают российские СМИ.

Терешкова объяснила свою инициативу необходимостью "отвечать высокой мировой динамике".

"Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков", - сказала депутат.

Фото поправок в конституцию РФ корреспондента ВВС Елизаветы Фохт:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ отметил, что поправку о возможности президента России Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.

Сам Владимир Путин ответил на это предложение, выступив перед депутатами Госдумы РФ.

Он заявил, что давать Госсовету или Совбезу полномочия президентского характера опасно.

Также он назвал "нецелесообразным" отказ от ограничений на число президентских сроков.

Путин поддержал обнуления собственных сроков при условии, что Конституционный суд признает, что это не противоречит конституции и поправки будут одобрены на голосовании 22 апреля.

"Нам многое предстоит сделать вместе до 2024 года, а там видно будет", - отметил президент РФ.

  • Напомним, ранее 10 марта, Владимир Путин назвал возможным повторение "Великой Отечественной войны"
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