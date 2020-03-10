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Espreso.tvСпорт"Валенсия" - "Аталанта": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Валенсия" - "Аталанта": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Reuters
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" в гостях сыграет против испанской "Валенсии"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый матч между командами завершился в пользу "Аталанты", которая уверенно победила "Валенсию" со счетом 4: 1.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

10 марта

"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия)

Валенсия, стадион "Месталья"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"

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