"Валенсия" - "Аталанта": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
10 марта, 2020, 08:38
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" в гостях сыграет против испанской "Валенсии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый матч между командами завершился в пользу "Аталанты", которая уверенно победила "Валенсию" со счетом 4: 1.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
10 марта
"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия)
Валенсия, стадион "Месталья"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4: 1.
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