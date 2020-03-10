"Лейпциг" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
10 марта, 2020, 07:38
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" принимает английский "Тоттенхэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Лейпциг" победил "Тоттенхэм" со счетом 1: 0, благодаря голу нападающего Тимо Вернера.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
10 марта
"Лейпциг" (Германия) - Тоттенхэм "(Англия)
Лейпциг, стадион "Ред-Булл Арена"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкий "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" со счетом 1: 0.
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