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Espreso.tvСпорт"Лейпциг" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Лейпциг" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Reuters
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" принимает английский "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Лейпциг" победил "Тоттенхэм" со счетом 1: 0, благодаря голу нападающего Тимо Вернера.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

10 марта

"Лейпциг" (Германия) - Тоттенхэм "(Англия)

Лейпциг, стадион "Ред-Булл Арена"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

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