Лига чемпионов: "Барселона" сенсационно сыграла вничью с "Наполи"
26 февраля, 2020, 00:08
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянский "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной", счет 1: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче открыл бельгийский форвард Мертенс, который вывел "Наполи" вперед на 30-й минуте встречи. Сравнить удалось внутри второго тайма, на 57-й отличился Гризманн.
Ответный матч состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", 18 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
25 февраля
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1: 1
Голы: Мартинес, 30 - Гризманн, 57
Удаление: Видаль, 89
- 25 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкая "Бавария" на выезде разгромила английский "Челси" с счет 3: 0.
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