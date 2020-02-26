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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Барселона" сенсационно сыграла вничью с "Наполи"

Лига чемпионов: "Барселона" сенсационно сыграла вничью с "Наполи"


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянский "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной", счет 1: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче открыл бельгийский форвард Мертенс, который вывел "Наполи" вперед на 30-й минуте встречи. Сравнить удалось внутри второго тайма, на 57-й отличился Гризманн.

Ответный матч состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", 18 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

25 февраля

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1: 1

Голы: Мартинес, 30 - Гризманн, 57

Удаление: Видаль, 89

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