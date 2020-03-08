Россияне устроили пожар вблизи Марьинки. Украинские бойцы спасали жилья мирных жителей

8 марта, 2020, 18:19

В результате обстрела российскими оккупационными войсками позиций военнослужащих операции Объединенных сил неподалеку прифронтовой Марьинки Донецкой области в воскресенье, 8 марта 2020 года, произошел крупный пожар

По свидетельству командира одного из подразделений, который защищает Марьинку, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. Вследствие таких враждебных действий, загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на штаб ООС.

"Российские оккупационные войска открыли огонь по нашим позициям. Скорее всего стреляли трассирующими патронами. В результате занялся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций. Огонь повредил немного деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать ", - говорит украинский защитник по имени Тарас.

По его словам, украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки. Иначе пожар длился несколько дней, и из-за сильного ветра достиг бы более серьезные масштабы.

"Чтобы эффективно и оперативно ликвидировать пожар, спасти наши позиции и помочь местным жителям, мы приложили большие усилия. Тушили огонь всеми возможными средствами: перекапывали землю, засыпали пожар песком, далее к ликвидации бедствия присоединились местные пожарные", - добавляет боец.

"Противник применяет различные приемы, чтобы "выкурить" нас из наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и враждебными позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность - такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донетчины и Луганщины", - рассказал командир подразделения .

Свидетельством этого является крупный пожар в селе Березово в Донецкой области, который произошел осенью прошлого года. Тогда в результате обстрелов российских оккупантов огонь с поля перекинулся на жилые дома. Полностью выгорело шесть зданий. К счастью тогда украинские военные также оперативно начали борьбу с пламенем - эвакуировали население, и не дали стихии перекинуться на остальные зданий.

"Сейчас, оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. Забрасывают наши позиции ВОГами (гранатометный выстрелами - ред.). По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек", - добавляют в штабе операции объединенных сил.