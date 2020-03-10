Нацполиция сообщила подробности гибели ветерана войны в Житомире

10 марта, 2020, 16:45

Обстоятельства гибели участника АТО и волонтера Олега Котенко из Житомира, которого нашли застреленным, указывают на самоубийство, а информация о возможном умышленном убийстве пока отсутствует

Об этом рассказали на брифинге в ГУ ЧП в Житомирской области, сообщает Укринформ.

"В ходе осмотра места происшествия и проведения первоочередных следственных действий следствием не получено ни одного обстоятельства или информации, которые бы указывали на умышленное убийство. Все тщательно исследованы материалы указывают на то, что это все-таки было самоубийство", - сообщил начальник криминальной полиции ГУ ЧП Вячеслав Пашковский.

По его словам, сейчас уголовное производство по данному факту находится в следственном управлении полиции области, по которому активно ведется расследование.

"Сама обстановка на месте происшествия, положение оружия и другая следовая информация говорят о совершении самоубийства... Причиной смерти является огнестрельное ранение в голову. На месте происшествия изъяты фрагмент пули из оружия, которое было также там изъято, официально зарегистрированного на Олега Котенко", - добавил заместитель начальника следственного управления Владимир Богаткова.

Он отметил, что мотивы самоубийства пока не установлены, но правоохранители рассматривают несколько его версий и причин.

В полиции отметили, что все свидетельства близких, родных, соседей указывают на то, что в момент совершения события Котенко находился один.