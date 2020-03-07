В Житомире нашли застреленным ветерана войны на Донбассе

7 марта, 2020, 16:20

В Житомире, в подъезде многоэтажки, нашли застреленным ветерана войны на Донбассе Олега Котенко

Об этом сообщает freshnews.

Котенко был бойцом 95-й отдельной аэромобильной бригады, ему было 46 лет. Близкие мужчины рассказали, что нашли его застреленным в подъезде собственного дома, между этажами, рядом с ним лежал его собственный карабин.

В полиции информацию о гибели ветерана подтвердили.

"В подъезде собственного дома по адресу Проезд Академика Тутковского найдено тело мужчины, 1973 года рождения, с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Национальной полиции в области. Рядом с телом находилось оружие" , - говорится в сообщении.

Также стало известно, что оружие, из которого был произведен роковой выстрел, официально зарегистрировано на Олега Котенко.

"По данному факту открыто уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство", - заявили в полиции.

В свою очередь, друзья погибшего не верят в версию о самоубийстве.