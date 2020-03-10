На Ривненщине от гриппа умерла женщина
10 марта, 2020, 18:11
На Ривненщине зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа
Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр МЗ.
Как сообщается, от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.
Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ривненскую городскую больницу № 2, а 8 Марта женщина умерла.
Анализы подтвердили наличие у нее вируса гриппа А.
Отмечается, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в области.
- С 24.02 до 01.03.2020 ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% - дети.
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