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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине от гриппа умерла женщина

На Ривненщине от гриппа умерла женщина

На Ривненщине зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа

Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр МЗ.

Как сообщается, от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.

Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ривненскую городскую больницу № 2, а 8 Марта женщина умерла.

Анализы подтвердили наличие у нее вируса гриппа А.

Отмечается, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в области.

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