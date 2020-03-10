На Ривненщине от гриппа умерла женщина

10 марта, 2020, 18:11

На Ривненщине зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа

Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр МЗ.

Как сообщается, от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.

Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ривненскую городскую больницу № 2, а 8 Марта женщина умерла.

Анализы подтвердили наличие у нее вируса гриппа А.

Отмечается, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в области.