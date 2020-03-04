В Украине на прошлой неделе от гриппа умерли шесть человек
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"За неделю получено сообщение о шести летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 54 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.
За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% - дети.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 17,1% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве.
Кроме того, в течение недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали почти 238 тыс. человек.
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