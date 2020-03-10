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Espreso.tvОбществоНа Центральном вокзале Киева начали демонтаж МАФов

На Центральном вокзале Киева начали демонтаж МАФов


фото: Укрзалізниця
10 марта Укрзализныця начала ликвидировать МАФы на Центральном вокзале Киева и на привокзальной площади. В компании обещают завершить этот процесс в течение 2 недель

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Как и обещали, в рамках комплексной программы по улучшению сервиса "Навстречу клиенту" Укрзализныця ликвидирует МАФы на Центральном вокзале Киева и в конкорсе вокзала", - сообщили в компании.

В общем Укрзализныця планирует убрать 26 МАФов, из которых 10 - расположены у выхода из станции метро "Вокзальная". Их ликвидацию должны закончить к 13 марта.

"Для конкорса нужно больше времени в связи со сложностями самих конструкций, однако уже через две недели территория будет расчищена", - добавили в Укрзализныце.

Напомним, 10 марта министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал установку камер наблюдения и введение 12 дополнительных патрулей полиции охраны на Центральном железнодорожном вокзале Киева

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