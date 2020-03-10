На Центральном вокзале Киева начали демонтаж МАФов
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Как и обещали, в рамках комплексной программы по улучшению сервиса "Навстречу клиенту" Укрзализныця ликвидирует МАФы на Центральном вокзале Киева и в конкорсе вокзала", - сообщили в компании.
В общем Укрзализныця планирует убрать 26 МАФов, из которых 10 - расположены у выхода из станции метро "Вокзальная". Их ликвидацию должны закончить к 13 марта.
"Для конкорса нужно больше времени в связи со сложностями самих конструкций, однако уже через две недели территория будет расчищена", - добавили в Укрзализныце.
Напомним, 10 марта министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал установку камер наблюдения и введение 12 дополнительных патрулей полиции охраны на Центральном железнодорожном вокзале Киева
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