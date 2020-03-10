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Espreso.tvОбществоНа Центральном вокзале в Киеве установят камеры наблюдения, - Криклий

На Центральном вокзале в Киеве установят камеры наблюдения, - Криклий

На центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" установят камеры наблюдения и введут 12 дополнительных патрулей полиции охраны

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в "Завтраке с 1 + 1", передает Общественное .

"Вчера проводил рейд на Центральном железнодорожном вокзале по поводу того, что там существуют кражи. Теперь на железнодорожном вокзале будет еще 12 пар патрулей полиции охраны. И договорились, что в течение 10 дней мы и камеры установим, и видеофиксацию, и другие механизмы отработки", - сказал он.

Напомним, после ликвидации в 2014 году транспортной милиции железнодорожные вокзалы остались без присмотра правоохранителей, однако столичный вокзал все же стал исключением.

В 2019 году на вокзале станции "Киев-Пассажирский" безопасностью занимались несколько патрулей военизированной охраны "Укрзализныци", частные охранные структуры и линейный отдел полиции из структуры Соломенского районного управления.

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