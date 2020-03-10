На Центральном вокзале в Киеве установят камеры наблюдения, - Криклий
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в "Завтраке с 1 + 1", передает Общественное .
"Вчера проводил рейд на Центральном железнодорожном вокзале по поводу того, что там существуют кражи. Теперь на железнодорожном вокзале будет еще 12 пар патрулей полиции охраны. И договорились, что в течение 10 дней мы и камеры установим, и видеофиксацию, и другие механизмы отработки", - сказал он.
Напомним, после ликвидации в 2014 году транспортной милиции железнодорожные вокзалы остались без присмотра правоохранителей, однако столичный вокзал все же стал исключением.
В 2019 году на вокзале станции "Киев-Пассажирский" безопасностью занимались несколько патрулей военизированной охраны "Укрзализныци", частные охранные структуры и линейный отдел полиции из структуры Соломенского районного управления.
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