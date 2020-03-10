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Espreso.tvСпортМейвезер может купить английский футбольный клуб

Мейвезер может купить английский футбольный клуб


фото: Getty Images
Американский боксер Флойд Мейвезер может купить английский футбольный клуб "Ньюкасл"

Об этом сообщает TMZ .

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях проводил встречу с болельщиками "Ньюкасла" и отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке клуба.

"Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем Соккер. "Ньюкасл" - фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать", - сказал Мейвейзер.

Позже представители боксера заявили, что он действительно заинтересовался покупкой клуба.

С 2007 года владельцем "Ньюкасла" является английский миллиардер Майк Эшли.

Сейчас "Ньюкасл" занимает в чемпионате Англии 13-е место.

  • В декабре 2019 года Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии Forbes - американец заработал $ 915 млн .
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