10 марта, 2020, 12:12

Американский боксер Флойд Мейвезер может купить английский футбольный клуб "Ньюкасл"

Об этом сообщает TMZ .

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях проводил встречу с болельщиками "Ньюкасла" и отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке клуба.

"Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем Соккер. "Ньюкасл" - фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать", - сказал Мейвейзер.

Позже представители боксера заявили, что он действительно заинтересовался покупкой клуба.

С 2007 года владельцем "Ньюкасла" является английский миллиардер Майк Эшли.

Сейчас "Ньюкасл" занимает в чемпионате Англии 13-е место.