Мейвезер может купить английский футбольный клуб
10 марта, 2020, 12:12
Американский боксер Флойд Мейвезер может купить английский футбольный клуб "Ньюкасл"
Об этом сообщает TMZ .
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях проводил встречу с болельщиками "Ньюкасла" и отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке клуба.
"Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем Соккер. "Ньюкасл" - фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать", - сказал Мейвейзер.
Позже представители боксера заявили, что он действительно заинтересовался покупкой клуба.
С 2007 года владельцем "Ньюкасла" является английский миллиардер Майк Эшли.
Сейчас "Ньюкасл" занимает в чемпионате Англии 13-е место.
- В декабре 2019 года Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии Forbes - американец заработал $ 915 млн .
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