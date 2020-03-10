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Espreso.tvОбществоКремль: Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Кремль: Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 9 Мая

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

Какой будет уровень американской делегации на этих мероприятиях, пока неясно, добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп может посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.

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