Кремль: Трамп не приедет в Москву на 9 мая

10 марта, 2020, 13:12

Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 9 Мая

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

Какой будет уровень американской делегации на этих мероприятиях, пока неясно, добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп может посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.