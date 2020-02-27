Трамп и Джонсон могут приехать в Украину 8 мая перед визитом в Москву, - СМИ
Об этом издание The Guardian сообщает со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что западные дипломаты пока ищут выход из сложной ситуации, возникшей в связи с этим запланированным президентом РФ Владимиром Путиным парадом в Москве.
Неучастие в нем Трампа и Джонсона на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон, не посоветовавшись с союзниками по НАТО, уже принял приглашение Путина, подчеркнет западные разногласия и рискует выглядеть неуважением к общим жертвам победы над нацизмом.
С другой стороны, участие может выглядеть как молчаливое согласие с российским военным авантюризмом. Кроме того, перед западными лидерами на параде могут маршировать военные части, причастные к войне на Донбассе, оккупации Крыма или бомбардировкам мирного населения в Сирии.
Среди вариантов, которые рассматриваются как компромиссные в Вашингтоне и Лондоне, участие лидеров в возложении венков в Москве, но избегание военного парада и совместное заявление, которое дистанцируется от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания Кремлем истории, отмечает издание.
Другой вариант - сбалансировать посещение Москвы с участием в церемониях, которые пройдут в Украине накануне, 8 мая.
Киев упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более подходящий способ увековечить память о страданиях во время Второй мировой войны, не рискуя поддержать агрессию России, - отмечает издание.
Читайте также
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
Читайте также
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A