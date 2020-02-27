 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп и Джонсон могут приехать в Украину 8 мая перед визитом в Москву, - СМИ

Трамп и Джонсон могут приехать в Украину 8 мая перед визитом в Москву, - СМИ


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут посетить Киев, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 8 мая, а на следующий день улететь в Москву

Об этом издание The Guardian сообщает со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что западные дипломаты пока ищут выход из сложной ситуации, возникшей в связи с этим запланированным президентом РФ Владимиром Путиным парадом в Москве.

Неучастие в нем Трампа и Джонсона на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон, не посоветовавшись с союзниками по НАТО, уже принял приглашение Путина, подчеркнет западные разногласия и рискует выглядеть неуважением к общим жертвам победы над нацизмом.

С другой стороны, участие может выглядеть как молчаливое согласие с российским военным авантюризмом. Кроме того, перед западными лидерами на параде могут маршировать военные части, причастные к войне на Донбассе, оккупации Крыма или бомбардировкам мирного населения в Сирии.

Среди вариантов, которые рассматриваются как компромиссные в Вашингтоне и Лондоне, участие лидеров в возложении венков в Москве, но избегание военного парада и совместное заявление, которое дистанцируется от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания Кремлем истории, отмечает издание.

Другой вариант - сбалансировать посещение Москвы с участием в церемониях, которые пройдут в Украине накануне, 8 мая.

Киев упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более подходящий способ увековечить память о страданиях во время Второй мировой войны, не рискуя поддержать агрессию России, - отмечает издание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать