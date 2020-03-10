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Espreso.tvМирКоронавирус: Италия распространила карантин по всей территории страны

Коронавирус: Италия распространила карантин по всей территории страны


фото: Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о расширении карантина, введенного несколько дней назад на севере Италии, на всю территорию страны

Об этом сообщает Радио Свобода .

В частности, вводятся ограничения на поездки по Италии, чтобы остановить распространение коронавируса.

"Не будет так называемых красных зон. Италия полностью объявляется защищенной территорией, начиная со вторника, 10 марта ", - подчеркнул Конте.

Журналисты сообщают, что ограничения касаются тех, кто находится на карантине. Список оснований для поездок может остаться достаточно широким.

  • В Италии по состоянию на утро 10 марта общее количество инфицированных составляет 9172. Смертельных случаев в Италии уже 463. 724 человека выздоровели.
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