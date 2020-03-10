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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у французского министра

Коронавирус обнаружили у французского министра

Врачи диагностировали заражение коронавирусом Covid-19 у министра культуры Франции Франка Ристера

Об этом сообщает AFP .

"Тест министра показал положительный результат после того, как у него обнаружили симптомы заболевания", - говорится в сообщении.

46-летний Ристер находится в нормальном состоянии.

Сообщается, что министр на прошлой неделе провел несколько дней в помещении Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых обнаружили заражение.

  • Напомним, что в мире заболели уже более 114 000 человек.
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