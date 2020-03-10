Коронавирус обнаружили у французского министра
10 марта, 2020, 08:39
Врачи диагностировали заражение коронавирусом Covid-19 у министра культуры Франции Франка Ристера
Об этом сообщает AFP .
"Тест министра показал положительный результат после того, как у него обнаружили симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
46-летний Ристер находится в нормальном состоянии.
Сообщается, что министр на прошлой неделе провел несколько дней в помещении Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых обнаружили заражение.
"Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé son cabinet à l ' #AFP , notant que @franckriester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés.- Agence France-Presse (@afpfr) March 9, 2020
- Напомним, что в мире заболели уже более 114 000 человек.
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