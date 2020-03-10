Коронавирус обнаружили у французского министра

10 марта, 2020, 08:39

Врачи диагностировали заражение коронавирусом Covid-19 у министра культуры Франции Франка Ристера

Об этом сообщает AFP .

"Тест министра показал положительный результат после того, как у него обнаружили симптомы заболевания", - говорится в сообщении.