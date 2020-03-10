Коронавирус: Европарламент сократил мартовскую сессию

Об этом сообщает Brussels Time, передает Европейская правда .

Пленарные сессии в Европейском парламенте обычно проходят с вечера понедельника по четверг. После того, как уже было решено, что сессия на этой неделе пройдет не в Страсбурге, а в Брюсселе, главы политических групп решили в понедельник также сократить ее.

В понедельник в 17.00 президент ЕП Давид Сассоли официально объявил, что заседание будет открыто, но депутаты Европарламента могут уйти сразу после этого и не вернутся до вторника 9.00 утра.

Во вторник Европарламент обсудит ситуацию с коронавирусом, переговоры относительно европейского многолетнего бюджета и волнения на греко-турецкой границе, но голосование не состоится.

Сессия будет прекращена после последних дебатов, и депутаты Европарламента не будут встречаться в среду и четверг.

Пока не понятно, что будет с последующей пленарной сессией, которая начнется в понедельник 30 марта. У евродепутатов нет возможности голосовать дистанционно.