Коронавирус: Европарламент сократил мартовскую сессию
Об этом сообщает Brussels Time, передает Европейская правда .
Пленарные сессии в Европейском парламенте обычно проходят с вечера понедельника по четверг. После того, как уже было решено, что сессия на этой неделе пройдет не в Страсбурге, а в Брюсселе, главы политических групп решили в понедельник также сократить ее.
В понедельник в 17.00 президент ЕП Давид Сассоли официально объявил, что заседание будет открыто, но депутаты Европарламента могут уйти сразу после этого и не вернутся до вторника 9.00 утра.
Во вторник Европарламент обсудит ситуацию с коронавирусом, переговоры относительно европейского многолетнего бюджета и волнения на греко-турецкой границе, но голосование не состоится.
Сессия будет прекращена после последних дебатов, и депутаты Европарламента не будут встречаться в среду и четверг.
Пока не понятно, что будет с последующей пленарной сессией, которая начнется в понедельник 30 марта. У евродепутатов нет возможности голосовать дистанционно.
- Напомним, что 9 марта Италия распространила карантин по всей территории страны .
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