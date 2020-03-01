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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира победил нокаутом и бросил вызов Усику

Экс-чемпион мира победил нокаутом и бросил вызов Усику


фото: BoxingScene
Бывший чемпион мира WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер нокаутировал американца Шонделла Винтерса и бросил вызов украинцу Александру Усику

Об этом сообщает BoxingScene.

Джозеф Паркер, ранее владевший титулом чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, нокаутировав Шонделла Винтерса в пятом раунде.

После боя новозеландец бросил вызов Александру Усику, который является официальным претендентом на титул WBO.

"Думаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик - Чисора. Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", - сказал Паркер.

  • 29 февраля стало известно, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа готов отказаться от титула WBO и поединка с Александром Усиком ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.
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