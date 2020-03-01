Экс-чемпион мира победил нокаутом и бросил вызов Усику

1 марта, 2020, 17:07

Бывший чемпион мира WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер нокаутировал американца Шонделла Винтерса и бросил вызов украинцу Александру Усику

Об этом сообщает BoxingScene.

Джозеф Паркер, ранее владевший титулом чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, нокаутировав Шонделла Винтерса в пятом раунде.

После боя новозеландец бросил вызов Александру Усику, который является официальным претендентом на титул WBO.

"Думаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик - Чисора. Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", - сказал Паркер.