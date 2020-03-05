В Вашингтоне нет единодушия по поддержке Турции в противостоянии с РФ в Сирии, - спецпредставитель США
5 марта, 2020, 14:07
В Вашингтоне нет единодушия по поддержке Турции в сирийском Идлибе из-за приобретения Анкарой российских ракетных систем С-400, заявил американский спецпредставитель в Сирии Джеймс Джефри
Об этом сообщает New York Times .
Выступая в Стамбуле, Джефри повторил, что Вашингтон уже предложил гуманитарную помощь и обмен информацией с Турцией, но добавил, что американские чиновники разделены по любой дальнейшей поддержки.
"В Вашингтоне нет единодушия взглядов на то, что делать и как быстро это сделать. Это все еще рассматривают", - заявил Джефри, описывая вопрос С-400 как "очень серьезное беспокойство для Конгресса и нашего оборонного ведомства".
Он сказал, что Турция и США ищут пути решения проблемы С-400, повторив, что США настаивают, чтобы европейские и натовские союзники сделали весомый вклад в усилия по Идлибу.
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары по системам противовоздушной обороны Patriot, и Вашингтон оценивает это в контексте С-400.
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