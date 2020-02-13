Вернусь, чтобы бить рекорды, - Кличко

13 февраля, 2020, 10:15

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко признался, что готов вернуться на ринг ради того, чтобы бить рекорды

Об этом сообщает The National .

"Если я и вернусь, то не для того, чтобы бить людям лица, а для того, чтобы бить рекорды. На данный момент у меня нет никаких планов возвращаться. Я занят своей жизнью, поэтому посмотрим, что произойдет", - заявил знаменитый боксер.

Свой последний бой Владимир Кличко, которому сейчас 43 года, провел в апреле 2017 г. против британца Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом. После этого неоднократно появлялись слухи о возвращении украинского боксера на ринг.