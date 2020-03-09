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Espreso.tvОбществоВинница объявила траур по погибшему бойцу ООС Дмитрию Фирсову

Винница объявила траур по погибшему бойцу ООС Дмитрию Фирсову

Понедельник, 9 марта, в Виннице объявлен днем траура по погибшему в зоне Операции объединенных сил военнослужащиму 93-й отдельной механизированной бригады лейтенанту Дмитрию Фирсову

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

"В знак памяти защитника в День траура на всей территории Винницы будут приспущены флаги Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций. Исполком городского совета также рекомендует предприятиям всех форм собственности на территории города Москвы приобщиться к чествованию памяти умершего и вывесить на помещениях государственные флаги с черными лентами ", - говорится в сообщении.

Дмитрий Фирсов погиб 6 марта в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское Луганской области.

До начала российской агрессии Дмитрий Фирсов вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса Россией он ушел добровольцем в батальон "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду.

У военного остались жена и сын, которые сейчас живут в Виннице, где и будет похоронен погибший за Украину военный.

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