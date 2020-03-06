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Espreso.tvОперація об'єднаних силОдин погибший, трое раненых: в зоне ООС взорвалась украинская БМП

Один погибший, трое раненых: в зоне ООС взорвалась украинская БМП


фото: pressjfo.news
6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП погиб военный, трое ранены

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", говорится в сообщении.

Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

  • В четверг, 5 марта, российские войска в Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм
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