Один погибший, трое раненых: в зоне ООС взорвалась украинская БМП

6 марта, 2020, 14:10

6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП погиб военный, трое ранены

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", говорится в сообщении.

Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.