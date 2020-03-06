Один погибший, трое раненых: в зоне ООС взорвалась украинская БМП
6 марта, 2020, 14:10
6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП погиб военный, трое ранены
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", говорится в сообщении.
Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.
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