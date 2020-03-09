В Италии из-коронавирус вспыхнули тюремные бунты: шесть погибших

9 марта, 2020, 18:02

В тюрьмах по всей Италии вспыхнули бунты из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19

Как сообщает Reuters, трое заключенных погибли в тюрьме в городе Модена на севере страны, еще трое - после перевода из тюрьмы.

В тюрьме в городе Павия заключенные взяли в заложники двух охранников. Они были освобождены в ходе спецоперации полиции.

"По всей стране произошел ряд бунтов", - признал глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини.

В Министерстве юстиции Италии заявили, что заключенные устроили поджоги, которые причинили серьезный ущерб.

Беспорядки в тюрьмах Италии начались после того, как правительство ввело ограничения на прямой контакт между заключенными и их семьями.

В Италии общее количество умерших достигло 366. Общее количество случаев заражения составляет 7375.