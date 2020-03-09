В Альпах из-за схода лавин погибли 6 человек
9 марта, 2020, 11:58
Из-за схода двух лавин в австрийских Альпах погибли не менее 6 человек
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные полиции.
Пятеро туристов, вероятно, граждан Чехии, погибли в горном регионе Дахштайн примерно за 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.
На поиск людей отправили 7 вертолетов с сотней спасателей.
Еще один человек - 33-летний полицейский, который проходил обучение, - погиб в южной части Каринтии.
Напомним, ранее в Грузии из-за схода лавины погиб украинский турист .
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