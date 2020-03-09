В Альпах из-за схода лавин погибли 6 человек

9 марта, 2020, 11:58

Из-за схода двух лавин в австрийских Альпах погибли не менее 6 человек

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные полиции.

Пятеро туристов, вероятно, граждан Чехии, погибли в горном регионе Дахштайн примерно за 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.

На поиск людей отправили 7 вертолетов с сотней спасателей.

Еще один человек - 33-летний полицейский, который проходил обучение, - погиб в южной части Каринтии.

Напомним, ранее в Грузии из-за схода лавины погиб украинский турист .