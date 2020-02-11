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Espreso.tvОбществоВ Грузии нашли тело украинского туриста, попавшего под лавину

В Грузии нашли тело украинского туриста, попавшего под лавину


фото: emer.gov.kz.
Спасатели нашли тело украинского туриста, пропавшего в горах Грузии несколько дней назад

Как сообщает Rustavi2 , сотрудники МВД и местные волонтеры искали украинца два дня.

Поиски возобновили утром во вторник, 11 февраля, однако туриста нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в районе горы Тетнулди в Сванетии пропал украинский турист после схода двух лавин. Накануне украинский турист не вернулся в отель в поселке Местиа. После этого начались его поиски.

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