В Грузии нашли тело украинского туриста, попавшего под лавину
11 февраля, 2020, 16:27
Спасатели нашли тело украинского туриста, пропавшего в горах Грузии несколько дней назад
Как сообщает Rustavi2 , сотрудники МВД и местные волонтеры искали украинца два дня.
Поиски возобновили утром во вторник, 11 февраля, однако туриста нашли без признаков жизни.
Ранее сообщалось, что в районе горы Тетнулди в Сванетии пропал украинский турист после схода двух лавин. Накануне украинский турист не вернулся в отель в поселке Местиа. После этого начались его поиски.
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