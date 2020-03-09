Угроза пандемии коронавируса вполне реальная, - ВОЗ
Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
"Теперь, когда вирус присутствует во многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной", - заявил он.
Глава ВОЗ добавил, что решительные и превентивные меры по сдерживанию коронавируса дают надежду на то, что распространение инфекции может быть замедлено.
"Будь то пандемия или нет, правила игры одинаковы - никогда не сдавайся", - добавил он.
По данным ВОЗ, из всех случаев COVID-19, зарегистрированных во всем мире, 93% приходится на четыре страны.
Гебреесус отметил, что большинство пациентов с коронавируса выздоравливает. В Китае от коронавируса излечились 70% инфицированных.
В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавируса нового типа, из которых 3800 - летальные.
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