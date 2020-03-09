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Espreso.tvОбществоУгроза пандемии коронавируса вполне реальная, - ВОЗ

Угроза пандемии коронавируса вполне реальная, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что угроза пандемии коронавируса COVID-19 "очень реальная"

Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

"Теперь, когда вирус присутствует во многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной", - заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что решительные и превентивные меры по сдерживанию коронавируса дают надежду на то, что распространение инфекции может быть замедлено.

"Будь то пандемия или нет, правила игры одинаковы - никогда не сдавайся", - добавил он.

По данным ВОЗ, из всех случаев COVID-19, зарегистрированных во всем мире, 93% приходится на четыре страны.

Гебреесус отметил, что большинство пациентов с коронавируса выздоравливает. В Китае от коронавируса излечились 70% инфицированных.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавируса нового типа, из которых 3800 - летальные.

 

 

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