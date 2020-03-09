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Espreso.tvОбществоТрамп прокомментировал нефтяную войну России и Саудовской Аравии

Трамп прокомментировал нефтяную войну России и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что споры между Россией и Саудовской Аравией стали причиной стремительного падения цен на нефть

"Саудовская Аравия и Россия спорят по цене и потока нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка!" - отметил Трамп.


Также американский лидер отметил, что снижение цены на бензин является хорошей новостью для потребителя.

"Хорошо для потребителя, что цены на бензин снижаются!" - написал президент США в другом посте.


В понедельник, 9 марта, сразу после открытия торгов цены на нефть упали более чем на 30% из-за разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начало полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Это наибольшее падение с 1991 года.

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