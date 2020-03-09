Трамп прокомментировал нефтяную войну России и Саудовской Аравии
"Саудовская Аравия и Россия спорят по цене и потока нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка!" - отметил Трамп.
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
Также американский лидер отметил, что снижение цены на бензин является хорошей новостью для потребителя.
"Хорошо для потребителя, что цены на бензин снижаются!" - написал президент США в другом посте.
Good for the consumer, gasoline prices coming down!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
В понедельник, 9 марта, сразу после открытия торгов цены на нефть упали более чем на 30% из-за разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начало полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Это наибольшее падение с 1991 года.
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