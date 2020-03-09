"Катюзі по заслузі": Путин должен понести неотвратимое наказание за сбивание MH17 - Петр Порошенко о начале судебного процесса

9 марта, 2020, 16:19

Все причастные к сбивания малазийского самолета рейса MH17 понесут неотвратимое наказание. Особенно - Путин, должен почувствовать всю силу международной права

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко , во время президентской каденции которого создавалась Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малазийского самолета, сообщает пресс служба партии "ЕС".

"Важные новости по делу о сбивания самолета рейса MH17. Стартовал судебный процесс против первых четырех обвиняемых в совершении этого страшного преступления. Пока речь идет только о среднее звено ответственных. Началось все с кропотливой, но важной работы в рамках Совместной следственной группы, в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран ", - напомнил Петр Порошенко .

"Наша общая цель - наказание тех, кто принимал окончательное решение и отдавал преступные приказы. И хотя Цемах наша неопытная власть отдала Москве и довести цепочку в Кремль теперь гораздо сложнее, справедливость восторжествует", - убежден пятый Президент.

"Обструкция следственных действий со стороны Москвы только добавляет и без того достаточных доказательств виновности России в этом нечеловеческом преступлении. Как и умножает аргументы Украины по делу против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - отметил Петр Порошенко .

"Путь судебного процесса длительный, но наказание и установление справедливости неотвратимы. Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность. Потому что есть такая украинская поговорка: "Катюзі - по заслузі" ("палачу - по заслугам" - ре.), - подчеркнул Порошенко.