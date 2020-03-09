Фигурант дела Гандзюк затягивает решение об экстрадиции, - Трепак
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, который занимается расследованием убийства Екатерины Гандзюк, сообщает Зеркало недели .
По его словам, заседание суда было назначено на 13:30 в понедельник, 9 марта, но его перенесли на 11 марта.
"Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель - затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украине. Он очень важное недостающее звено, что позволяет замкнуть цепь заказчиков и исполнителей ", - сказал Трепак.
- Напомним, болгарский суд принял решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
- Ожидается, что его экстрадируют до середины марта.
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