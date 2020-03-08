Зелинского для The Guardian снимал фотограф из Москвы

8 марта, 2020, 13:23

Фотосессию президента Украины Владимира Зеленского для The Guardian провел фотограф Артур Бондарь, проживающий в Москве

Об этом сам Бондарь сообщил в facebook.

"Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека, вместо деловой маски политика высокого уровня. Спасибо большое Владимиру Зеленскому за встречу и приятное общение. Не пропустите в свежем номере The Guardian Weekend наш материал с Владимиром Зеленским, президентом Украины", - написал Бондарь.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош сообщила, Артур Бондарь из Кривого Рога, но сейчас живет в Москве.

"А вот и мастер, который делал все фото для фотосессии нашего президента в The Guardian. В Москве живет. Родился в Кривом Роге", - написала Ярош.