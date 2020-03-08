Зелинского для The Guardian снимал фотограф из Москвы
8 марта, 2020, 13:23
Фотосессию президента Украины Владимира Зеленского для The Guardian провел фотограф Артур Бондарь, проживающий в Москве
Об этом сам Бондарь сообщил в facebook.
"Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека, вместо деловой маски политика высокого уровня. Спасибо большое Владимиру Зеленскому за встречу и приятное общение. Не пропустите в свежем номере The Guardian Weekend наш материал с Владимиром Зеленским, президентом Украины", - написал Бондарь.
Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош сообщила, Артур Бондарь из Кривого Рога, но сейчас живет в Москве.
"А вот и мастер, который делал все фото для фотосессии нашего президента в The Guardian. В Москве живет. Родился в Кривом Роге", - написала Ярош.
- Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку британского еженедельника The Guardian.
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