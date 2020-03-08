Из-за коронавируса Италия ввела карантин в 23 провинциях

8 марта, 2020, 08:49

Из-за вспышки коронавируса в Италии введен карантин в 23 провинциях

Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает Liga.net.

Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Карантин вводится в 23 провинциях на севере Италии.

В карантинную зону войдут все 12 провинций региона Ломбардия, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбания, Падуя, Тревизо, Алессандрия и Асти. Мероприятия распространяться и на популярные у туристов Венецию и Милан.

Передвижение в провинциях будет ограничено: въезд и выезд в регионы будет возможен только по уважительным причинам.

В карантинной зоне не будут работать музеи, школы, театры и кинотеатры, горнолыжные курорты. Демонстрации и другие массовые мероприятия запрещены. Работодателям рекомендуют предоставить отпуск работникам.

Торговые центры и магазины будут работать только с 6 до 18 часов с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут работать, если гарантируют, что посетители могут находиться на расстоянии метра друг от друга.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил такие меры тем, что вирус распространяется по стране и необходимо "защитить бабушек и дедушек", которые находятся в зоне риска.