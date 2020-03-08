Из-за коронавируса Италия ввела карантин в 23 провинциях
Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает Liga.net.
Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Карантин вводится в 23 провинциях на севере Италии.
В карантинную зону войдут все 12 провинций региона Ломбардия, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбания, Падуя, Тревизо, Алессандрия и Асти. Мероприятия распространяться и на популярные у туристов Венецию и Милан.
Передвижение в провинциях будет ограничено: въезд и выезд в регионы будет возможен только по уважительным причинам.
В карантинной зоне не будут работать музеи, школы, театры и кинотеатры, горнолыжные курорты. Демонстрации и другие массовые мероприятия запрещены. Работодателям рекомендуют предоставить отпуск работникам.
Торговые центры и магазины будут работать только с 6 до 18 часов с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут работать, если гарантируют, что посетители могут находиться на расстоянии метра друг от друга.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил такие меры тем, что вирус распространяется по стране и необходимо "защитить бабушек и дедушек", которые находятся в зоне риска.
- По состоянию на 8 марта количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 105 тыс. человек, 3560 человек умерли, 57 тыс. - вылечились .
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