От коронавируса в мире вылечились 57 тыс. человек, 3560 - умерли

8 марта, 2020, 08:09

По состоянию на 8 марта количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 105 тыс. человек, 3560 человек умерли, 57 тыс. - вылечились

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Количество зараженных коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тыс. 858 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, которая проводит электронный подсчет данных о больных, умерших и выздоровевших.

Из общего количества больных 80 тыс. 651 приходилось на материковый Китай. В других странах мира количество инфицированных возросло в течение субботы до 24 тыс. 207, увеличившись за сутки на 4 тыс. случаев заражения.

Общее количество смертей, вызванных коронавирусом, с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 560, на материковой части Китая умерли 3 тыс. 70 человек.

В Южной Корее зарегистрировано 7 тыс. 41 больной, умерли 42, в Италии - 5 тыс. 883, умерли 233, в Иране - 5 тыс. 823, умерли 145, в Японии - 1 тыс. 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в Йокогаме, умерли 13, во Франции - 949, умерли 16, в Германии - 639, Испании - 374, умерли 8, в США - 213, умерли 19, в Великобритания - 209, умерли двое, в Нидерландах - 188, умер 1, в Швейцарии - 182, умер 1, в Сингапуре - 138, Бельгии - 109, Гонконге - 108, умерли двое, в Швеции - 101.

Менее 100 случаев заражения коронавируса зарегистрировано также в 78 странах и районах мира.

Всего в мире почти 57 тыс. человек выздоровели.