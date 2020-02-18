Золото для Украины: Свитолина рассказала о цели на Олимпиаде-2020
18 февраля, 2020, 13:10
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что выступит на Олимпиаде-2020 и попытается получить в Токио золотую медаль
Об этом сообщает Tennis World USA.
По словам Свитолиной, она примет участие в Олимпийских играх и ставит своей целью выиграть для Украины золотую награду.
"Поскольку в этом году пройдут Олимпийские игры, для меня важно хорошо выступить в Токио и попытаться завоевать золотую медаль для Украины. Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, оставаться здоровой по ходу сезона. Когда я чувствую себя хорошо, я могу играть на высоком уровне . Здоровье и регулярная игра позволяют мне подниматься на высокий уровень и оставаться там", - сказала Свитолина.
Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины, с Элиной Свитолиной в составе, победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций.
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