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Espreso.tvСпортЗолото для Украины: Свитолина рассказала о цели на Олимпиаде-2020

Золото для Украины: Свитолина рассказала о цели на Олимпиаде-2020


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что выступит на Олимпиаде-2020 и попытается получить в Токио золотую медаль

Об этом сообщает Tennis World USA.

По словам Свитолиной, она примет участие в Олимпийских играх и ставит своей целью выиграть для Украины золотую награду.

"Поскольку в этом году пройдут Олимпийские игры, для меня важно хорошо выступить в Токио и попытаться завоевать золотую медаль для Украины. Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, оставаться здоровой по ходу сезона. Когда я чувствую себя хорошо, я могу играть на высоком уровне . Здоровье и регулярная игра позволяют мне подниматься на высокий уровень и оставаться там", - сказала Свитолина.

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.

  • Напомним, 8 февраля сборная Украины, с Элиной Свитолиной в составе, победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций.
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