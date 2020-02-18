Золото для Украины: Свитолина рассказала о цели на Олимпиаде-2020

18 февраля, 2020, 13:10

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что выступит на Олимпиаде-2020 и попытается получить в Токио золотую медаль

Об этом сообщает Tennis World USA.

По словам Свитолиной, она примет участие в Олимпийских играх и ставит своей целью выиграть для Украины золотую награду.

"Поскольку в этом году пройдут Олимпийские игры, для меня важно хорошо выступить в Токио и попытаться завоевать золотую медаль для Украины. Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, оставаться здоровой по ходу сезона. Когда я чувствую себя хорошо, я могу играть на высоком уровне . Здоровье и регулярная игра позволяют мне подниматься на высокий уровень и оставаться там", - сказала Свитолина.

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.